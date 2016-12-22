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Помощник Луческу: с Витселем в составе «Ювентус» мог бы выиграть Лигу чемпионов

22 декабря 2016, четверг. 21:33. Футбол
Итальянец Карло Николини, тренер по физподготовке и помощник наставника «Зенита» Мирчи Луческу, поделился мнением о том, как полузащитник сине-бело-голубых Аксель Витсель способен повлиять на игру «Ювентуса». Клубы давно ведут переговоры о переходе бельгийца, контракт которого с «Зенитом» истекает летом следующего года.

«Я хотел бы, чтобы Аксель остался в нашей команде, но если он перейдёт в „Ювентус“, то туринцы приобретут игрока, которого им не хватало. Он очень умный парень и образцовый профессионал. С Витселем в своём составе „Юве“ мог бы выиграть Лигу чемпионов. Но я надеюсь, что он останется в „Зените“, — цитирует Николини Football Italia.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Ювентус Аксель Витсель
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22 декабря 2016, четверг
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