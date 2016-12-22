Моуринью: «Челси» не волнует, что говорят и думают люди. Они хотят побеждать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признал, что манкунианцам будет сложно догнать лидирующий в английской Премьер-лиге «Челси».
Бывший клуб португальца опережает «красных дьяволов» на 13 очков. Моуринью считает, что подопечные Антонио Конте вряд ли будут часто терять очки в дальнейшем.
«Нужно быть честным и сказать, что это очень трудно", — ответил Моуринью на вопрос, может ли «МЮ» ещё выиграть титул в этом сезоне.
«Дело не только в разнице очков, но и также в философии игры «Челси». Они забивают один гол и побеждают. Они много обороняются и делают это хорошо. Они ведут в счёте, и на последние 20 минут они выпускают защитников.
Их не волнует, что люди говорят и думают. Они просто хотят побеждать. Поэтому я не думаю, что они потеряют много очков», – цитирует Моуринью Goal со ссылкой на Sky Sports.