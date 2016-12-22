Галлиани: несколько матчей Серии А в сезоне можно проводить за рубежом

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани поделился мнением о том, каким способом можно поднять интерес к чемпионату Италии.
«Да, итальянский футбол больше не лучший в мире, но у нас остаётся красота игры. Наш футбол должен быть известным, поэтому я считаю, что мы должны проводить за рубежом несколько матчей Серии А в сезоне, как это делают в Национальной баскетбольной ассоциации. Нужно показывать итальянский футбол миру гораздо лучше, чем мы делаем это сейчас», — приводит слова Галлиани издание Goal.