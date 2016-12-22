Эбуэ: сказал королеве Елизавете II, что хочу присматривать за её собаками

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ рассказал историю, связанную с визитом в Букингемский дворец к королеве Великобритании Елизавете II в 2007 году.
«Мы поехали туда, и Тьерри Анри сказал мне: «Пожалуйста, Эммануэль, это Букингемский дворец, это дом королевы, не надо ничего делать. „Нет проблем. Не волнуйся“, — сказал я.
Королева появилась и начала пожимать руку каждому игроку. После того как она закончила, я увидел всех её корги и сказал: «Мэм, мэм». Она обернулась и спросила: «Как вы?» и я сказал ей: «Мэм, я в порядке, спасибо, но пожалуйста, я больше не хочу быть футболистом, я хочу присматривать за вашими собаками. Хочу брать их на прогулку, мыть их и кормить. Хочу стать сиделкой для собак».
Она смеялась. Принц Филипп тоже смеялся. Вся команда смеялась», — цитирует ивуарийца The Telegraph.