Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о решении экс-нападающего красно-белых Артёма Дзюбы перейти в «Зенит».
«Артём свой выбор сделал — Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за «Спартак». Артёма знаю – он упёртый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И не договаривает.
Артём обижен за что-то на «Спартак», но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в «Спартаке», будь до конца мужиком! Мол, так и так, «Спартак» со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю как рядовой болельщик», — сказал Калиниченко в интервью «Советскому спорту».