Конте: очень жаль терять Холланда, но я могу понять его выбор

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал решение своего помощника Стива Холланда летом 2017 года покинуть лондонский клуб и войти в тренерский штаб сборной Англии.
«Сейчас Стиву надо сосредоточиться на текущем сезоне, потому что этот сезон очень важен для нас. Стив — отличный профессионал, он очень помогает мне в работе с «Челси», потому что у него богатый опыт работы в клубе.
Мне очень жаль терять его, должен признать, но я могу понять его выбор, потому что такой шанс выпадает только раз в жизни — быть тренером или помощником тренера национальной сборной. Поэтому я могу понять его, тем не менее мне очень жаль, потому что мне нравится с ним работать», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».