Монтелла: позднее прибытие в Доху не должно быть оправданием для «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла в преддверии матча за Суперкубок Италии против «Ювентуса» заявил, что позднее прибытие россонери в Доху не может быть использовано в качестве оправдания, если его команда проиграет «старой синьоре». «Милан» прибыл в Катар на день позже из-за неисправности самолёта.
«Было недоразумение, но сейчас вопрос закрыт. Нет необходимости возвращаться к нему. Это не может быть использовано в качестве оправдания.
Мы в восторге от того, что нам предстоит сыграть такой важный матч в Дохе. Это удовольствие быть здесь.
Обе команды стали лучше со времени нашей последней встречи в октябре (тогда «Милан» победил «Ювентус» со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»). Мы ожидаем, что в этом матче будет футбол более высокого уровня. Мы хотим контролировать игру и показать наши качества, но это также будет зависеть от того, как сыграет наш соперник.
У нас есть шанс сделать подарок нашему президенту, и мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы это произошло», — цитирует Монтеллу Sporting News.
Матч между «Ювентусом» и «Миланом» состоится в Дохе в пятницу, 23 декабря. Начало — в 19:30 мск.