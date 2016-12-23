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Каряка: для полноценного сравнения с Акинфеевым Селихову нужно много работать

23 декабря 2016, пятница. 00:24. Футбол
Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился мнением о бывшем голкипере пермской команды Александре Селихове, который будет выступать за «Спартак».

«Саша – очень одарённый и трудолюбивый вратарь. В прошлом сезоне, когда он только подтягивался из второй команды, Селихов вообще не впечатлял. Совершал какие-то совсем детские ляпы, ошибался, не был надёжен. Но работал с таким желанием, что прямо на глазах набирал уверенность. Плюс, благодаря сильному характеру, начал оправдывать доверие в основе.

Сравнения с Акинфеевым? Они действительно похожи универсализмом. У Селихова очень хорошая реакция, прыгучесть, игра ногами, он уверенно действует на выходах, психологически устойчив. В общем, у него есть всё, чтобы играть на очень высоком уровне. Но для полноценного сравнения с Акинфеевым Саше ещё очень много нужно работать.

Общался ли он со мной перед уходом в «Спартак»? Общался, конечно. А что нам, отговаривать что ли? «Спартак» идёт на первом месте, по игре команда тоже была сильнее остальных. Тут только радоваться остаётся, что Селихов переходит в такой сильный клуб. Мы с ним хорошо общаемся. Будет скучно – я всегда на связи», — сказал Каряка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Полную версию интервью с Андреем Карякой читайте на «Чемпионате» в пятницу в 08:30 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Спартак Александр Селихов Андрей Каряка Игорь Акинфеев
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