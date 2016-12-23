Эбуэ: однажды я решил покончить с собой, но меня спасла семья

Бывший защитник «Арсенала» и «Галатасарая» Эммануэль Эбуэ признался, что был близок к самоубийству из-за проблем в карьере, однако от рокового шага его уберегла поддержка семьи. Эбуэ выразил также разочарование по поводу того, что практически никто из бывших партнёров по сборной Кот-д`Ивуара не обеспокоился его состоянием. В настоящее время 33-летний ивуариец отстранён от футбольной деятельности за долги перед своим агентом Себастьеном Буассо.
«Бывали дни, когда я просто не мог встать с постели. Однажды я решил, что покончу с собой, но меня поддержала и спасла моя семья. Это ей я благодарен за то, что до сих пор жив. Если бы я был один, даже не знаю, что бы сделал.
Когда Коло Туре отбывал дисквалификацию в 2011 году, я находился с ним в постоянном контакте. Знаю, что у него были некоторые проблемы в „Селтике“, так что я понимаю, почему он не связывался со мной в моей ситуации. Не собираюсь говорить ничего плохого. Думаю, все знают мою проблему и в один прекрасный день мои бывшие партнёры мне позвонят. Хотя, конечно, я разочарован. Думал, что наша дружба была крепче», — приводит слова Эбуэ The Telegraph.