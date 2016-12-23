Топрак перейдёт из «Байера» в дортмундскую «Боруссию» за € 12 млн

Дортмундская «Боруссия» согласовала с леверкузенским «Байером» трансфер 27-летнего защитника Омера Топрака. Переход футболиста в дортмундский клуб состоится следующим летом, утверждает Bild. Ожидается, что Топрак подпишет с «Боруссией» контракт сроком на 4 года. Сумма трансфера, по данным источника, составит около € 12 млн.
Действующее соглашение защитника с «Байером» рассчитано до 2018 года.
В нынешнем сезоне Топрак провёл 11 матчей в Бундеслиге и получил 4 жёлтые карточки. «Байер» после 16 туров набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Боруссия» (27 очков) расположилась на 6-й позиции.