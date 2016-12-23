Симеоне: мне будет нелегко найти команду лучше «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. В услугах аргентинского специалиста заинтересован не один европейский клуб, в частности миланский «Интер».
«Когда пройдут годы и статистика будет говорить о том, что «Барселона» и «Реал» выигрывают Примеру всегда, то станет ясно, что почти невозможно бороться с ними. Было бы отлично, если бы мы нынешний сезон вновь завершили, борясь за титул чемпиона страны. Что же касается моего будущего, то мне будет нелегко найти команду лучше «Атлетико». Почему бы мне не остаться в клубе, где меня любят и где я нашёл своё место в мире?» — цитирует Симеоне Marca.