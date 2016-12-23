Источник: скауты «Зенита» ведут переговоры с агентом защитника «Гремио» Жеромела

Защитник «Гремио» Педро Жеромел может стать новичком петербургского «Зенита». Скауты сине-бело-голубых уже ведут переговоры с агентом 31-летнего бразильца, сообщает «Спортфакт».
По данным источника, «Гремио», испытывающий финансовые трудности, готов продать Жеромела за € 4 млн, но «Зенит» надеется снизить сумму отступных за возрастного игрока. Контракт защитника с «Гремио» действует до 2019 года.
В минувшем чемпионате Бразилии Жеромел провёл 26 матчей и забил 3 гола. Ранее защитник выступал в Европе за «Мальорку», «Кёльн» и «Виторию Гимарайнш».