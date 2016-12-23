Брайант: Месси или Роналду? Если играешь в «тики-таку», то лучше иметь Месси

Легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант провёл параллель между нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Однозначного ответа на вопрос о том, кто из этих футболистов сильнее, Брайант не дал.
«Месси или Роналду? Очень сложно решить, кто из них лучше. Это зависит от того, какой футбол ты хочешь исповедовать. Если ты играешь в «тики-таку», то лучше иметь в своём распоряжении Месси. Если же играешь в агрессивный футбол, то здесь больше подходит Роналду», — приводит слова Брайанта Marca.