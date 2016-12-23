Хёнесс считает, что почву из-под ног Мюллера выбил незабитый «Атлетико» пенальти

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выразил уверенность в том, что нападающий команды Томас Мюллер вновь будет регулярно забивать. По итогам 16 туров Бундеслиги Мюллер принял участие в 13 матчах и отметился лишь одним голом.
«Томас — беззаботный молодой человек, чьи дела до сих пор шли в гору. А потом был пенальти в ворота «Атлетико» и первый случай в его карьере, немного выбивший у него почву из-под ног. После этого он стал каждый раз думать перед воротами соперников. И когда ты в течение месяцев читаешь в СМИ, что не забиваешь, то это может лишить тебя покоя. Но я убеждён, что Мюллер вновь будет регулярно забивать», — приводит слова Хёнесса интернет-издание Sport1.
Мюллер не забил гол с пенальти «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2015/16. Мюнхенцы тогда победили со счётом 2:1, но по сумме двух встреч в финал не вышли, так как в первой игре проиграли со счётом 0:1.