Рангник раскритиковал игроков «РБ Лейпциг» после поражения от «Баварии»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник раскритиковал футболистов команды после поражения в выездном матче 16-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией». Новичок Бундеслиги, занимающий 2-е место в турнирной таблице, проиграл со счётом 0:3. Перед игрой многие ожидали, что подопечные Ральфа Хазенхюттля смогут оказать достойное сопротивление грозному сопернику.
«Мы не играли хорошо. В первом тайме «Бавария» использовала то, что является нашим оружием. Складывалось такое впечатление, что некоторые игроки нашей команды были поражены при виде противника. А когда пропускаешь три мяча в игре с таким соперником, больше ничего не сможешь сделать», — цитирует Рангника интернет-издание Sport1.