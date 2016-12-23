«Валенсия», «Вильярреал», «Олимпиакос» и «Фрайбург» приглашали Джано

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал, какие у него были варианты продолжения карьеры в Европе, и объяснил, почему решил не уходить из московской команды. В октябре Джано продлил контракт со «Спартаком» до 31 мая 2021 года.
«Недавно узнал — в 17 лет меня хотел купить „Арсенал“. Вариант был стопроцентный. „Спартак“ продавать отказался. В этом году приглашали „Валенсия“, „Вильярреал“, „Олимпиакос“, „Фрайбург“. Выдвигали условие — я не продлеваю контракт со „Спартаком“ и ухожу в январе свободным агентом. Разумно? Но рискованно. Вдруг травма в ноябре? Остаёшься ни с чем.
Впрочем, главное даже не это. Был бы в „Спартаке“ другой тренер — я уехал бы. Ни в коем случае не намекаю на Аленичева. К Аленичеву у меня нет претензий. Наоборот, только спасибо могу сказать за то, что доверил место в составе. Просто сейчас наконец-то всё наладилось. И у меня лично, и у команды. Идём на первом месте, отличный коллектив, с Каррерой полное взаимопонимание… Зачем уходить?» — цитирует Джано «Спорт-экспресс».