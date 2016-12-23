Неймар: уверен, что Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Неймар не сомневается, что его партнёр по линии атаки аргентинец Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Действующее соглашение между Месси и сине-гранатовыми истекает в июне 2018 года.
«Надеемся, что Месси останется в „Барселоне“. Уверен, что в ближайшее время он подпишет новый контракт. Что касается меня, то я очень доволен ходом сезона, даже несмотря на малое количество забитых голов. Но они придут. Я очень доволен, что помогаю забивать партнёрам», — приводит слова Неймара Goal.
В нынешнем сезоне Неймар провёл 13 матчей в чемпионате Испании, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.