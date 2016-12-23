Фёллер: «Байер» во главе со Шмидтом может добиться успехов во втором круге

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер выразил доверие главному тренеру команды Роджеру Шмидту. Одновременно Фёллер отметил, что подопечные Шмидта в первом круге чемпионата Германии выступили не очень удачно.
«Байер» во главе со Шмидтом может добиться успехов во втором круге национального первенства. Очевидно, что команда буден набирать обороты», — приводит слова Фёллера интернет-издание Sport1.
По итогам 16 туров чемпионата Германии «Байер» заработал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице.