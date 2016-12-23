«Барселона» зимой может приобрести новых игроков

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» не исключают приобретения новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Состав «Барселоны» великолепен и очень силён. Поэтому нелегко усилить его. Тем не менее мы будем внимательны к трансферному рынку», — приводит слова Фернандеса Marca.
По итогам 16 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 34 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице. Команда Луиса Энрике уступает мадридскому «Реалу» 3 очка, но у «сливочных» игра в запасе.