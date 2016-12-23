Эриксен: «Тоттенхэм» поборется за титул, это 100%

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен выразил мнение, что его команда однозначно является претендентом на чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги. После 17 туров «шпоры» занимают пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 10 очков.
«Сто процентов, что „Тоттенхэм“ способен побороться за титул, я уверен в этом. Посмотрите первые 44 с половиной минуты матча с „Челси“. Мы очень хорошо играли и показали, что можем с ними соперничать. „Челси“ набрал хороший ход и не проигрывает уже 11 матчей, но самое главное — не отставать от остальных и быть как можно ближе к верхней части таблицы», — цитирует Эриксена Интернет-портал Goal.