Вилья: Гвардиола – одно из лучших явлений в моей карьере

Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Под руководством этого специалиста Вилья работал в каталонском клубе.
«Когда ты окружаешь себя лучшими в мире, то всё даётся невероятно просто. Гвардиола видит то, чего не видишь ты. Хорошо, что я имел возможность работать с ним. И очень горжусь тем, что смог сделать это в «Барселоне». Гвардиола – одно из лучших явлений в моей карьере», — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.
Вилья играл в «Барселоне» с 2010 по 2013 год.