Спаллетти: мой контракт с «Ромой» не является проблемой

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после победы над «Кьево» (3:1) в матче 18-го тура итальянской Серии А прокомментировал новость о том, что может покинуть команду. Контракт 57-летнего специалиста истекает летом 2017 года.
«Мой контракт не является проблемой. Главное, чтобы «Рома» побеждала, как это было в матче с «Кьево», чтобы показывала хороший футбол.
После поражения от «Ювентуса» нас списали со счёта, но «Ювентус» — это команда, которая последние годы устанавливает рекорды в Италии, а «Рома» находится среди четырёх лучших команд и хочет приблизиться к «Ювентусу», — цитирует Спаллетти пресс-служба «Ромы».
После 18 туров «Рома» занимает второе место, в четырёх очках от лидирующего «Ювентуса». Ранее генеральный директор римлян Умберто Гандини сказал, что будущее Спаллетти в его собственных руках.