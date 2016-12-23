Мертенс: «Наполи» заслуживал набрать три очка в матче с «Фиорентиной»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, ставший автором одного из трёх голов своей команды, прокомментировал ничью (3:3) в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной».
«Жаль, что мы не выиграли. «Наполи» был в состоянии набрать три очка. Мы контролировали мяч в первом тайме, но вместо того, чтобы забить второй гол и повести 2:0, мы пропустили. В конце нам повезло с пенальти, так что можно сказать, что это хороший результат, хотя «Наполи» всё же заслуживал набрать три очка.
Габбьядини забил важный гол с пенальти. Я уверен, что его время ещё придёт», — цитирует Мертенса пресс-служба «Наполи».