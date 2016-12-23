Защитник и капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна может перейти в «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает Daily Star, интерес к трансферу проявляет главный тренер лондонского клуба Славен Билич, под руководством которого Срна выступал в сборной Хорватии.
Отмечается, что лондонцы рассчитывают, что «Шахтёр» будет согласен отпустить своего капитана бесплатно или же за небольшую компенсацию, учитывая, что контракт игрока с донецким клубом истекает в конце сезона.
Ранее в СМИ сообщалось, что 34-летний футболист может уйти в «Барселону» во время зимнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Срна провёл в чемпионате Украины 12 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.