В Калининграде к ЧМ-2018 остановки оформят в виде футбольных мячей

Остановки общественного транспорта в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года оформят в виде футбольных мячей. Городская администрация поддерживает такую инициативу и выступает за остановки в такой символической форме.
«Первая такая остановка уже установлена на Советском проспекте у магазина спорттоваров за счёт его владельцев», — цитирует Welcome2018 пресс-службу городской администрации.
«На остановочных пунктах предусмотрены электронные табло, которые в первую очередь будут решать транспортные вопросы. Там будет указано наименование маршрута, время прибытия транспорта. А боковая часть остановок будет использоваться для размещения любой информации, в том числе и связанной с чемпионатом», — отметил председатель городского комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
В пресс-службе сообщили, что в городе разрабатывается схема навигации, которая будет использоваться в дни проведения игр ЧМ-2018. По словам Крупина, навигационная система дополнит уже действующую в городе. Она будет рассчитана на передвижение гостей Калининграда и должна стать наследием чемпионата, а со временем видоизменяться и дополняться.