Неймар: хочу в 2017 году выиграть с «Барселоной» все трофеи

Нападающий «Барселоны» Неймар поделился одним из своих главных желаний на следующий год. Бразильский футболист отметил, что ему хотелось бы выиграть в составе каталонской команды все трофеи.
«Я хочу в 2017 году выиграть с «Барселоной» все трофеи. Думаю, мы способны одержать победу на трёх турнирах», — приводит слова Неймара Marca.
По итогам 16 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 34 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице. Команда Луиса Энрике уступает мадридскому «Реалу» 3 очка, но у «сливочных» игра в запасе. В 1/8 финала Лиги чемпионов сине-гранатовые встретятся с «ПСЖ». Кроме того, команда завоевала путёвку в 1/8 финала Кубка Испании.