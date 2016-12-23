Олдридж: попытался бы вернуть Луиса Суареса в «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж полагает, что экс-форвард мерсисайдцев Луис Суарес был бы очень кстати команде для достижения её целей. Футболист сборной Уругвая в настоящее время защищает цвета «Барселоны».
«Я сам попытался бы вернуть Суареса в «Ливерпуль». Наставник команды Юрген Клопп наверняка знает, необходимо ли приобретать новых футболистов. Но если нужного игрока нельзя будет купить, то Клопп будет делать ставку на молодёжь», — цитирует Олдриджа 888 Sport.
Суарес защищал цвета английского гранда с 2011 по 2014 год, после чего пополнил ряды «Барселоны».