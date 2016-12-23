Защитник «Метца» Бишевац дисквалифицирован на шесть матчей за удар по лицу

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции принял решение дисквалифицировать защитника «Метца» Милана Бишеваца на шесть матчей за удар по лицу игрока «Кана» Ивана Сантини в выездной встрече 18-го тура чемпионата Франции.
Как сообщает L’Équipe, также на четыре матча (одна игра — условно) дисквалифицирован защитник «Монако» Бенжамен Менди, который в игре с «Лионом» ударил полузащитника Корантена Толиссо в конце первого тайма.
После 19 туров «Монако» занимает второе место, а «Метц» расположился на 18-й позиции.