Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник «Метца» Бишевац дисквалифицирован на шесть матчей за удар по лицу

23 декабря 2016, пятница. 10:53. Футбол
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции принял решение дисквалифицировать защитника «Метца» Милана Бишеваца на шесть матчей за удар по лицу игрока «Кана» Ивана Сантини в выездной встрече 18-го тура чемпионата Франции.

Как сообщает L’Équipe, также на четыре матча (одна игра — условно) дисквалифицирован защитник «Монако» Бенжамен Менди, который в игре с «Лионом» ударил полузащитника Корантена Толиссо в конце первого тайма.

После 19 туров «Монако» занимает второе место, а «Метц» расположился на 18-й позиции.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Метц ФК Монако Бенжамен Менди Милан Бишевац
Новости. Футбол
23 декабря 2016, пятница
11:28 Симеоне: в футболе самое трудное – быть конкурентоспособным в главной идее
11:20 Защитник «Тосно» Дугалич: клуб однозначно готов к выходу в РФПЛ
11:17 В «Челси» сообщили, что согласовали с «Шанхай СИПГ» условия перехода Оскара
11:11 Монтаж системы видеонаблюдения в «Лужниках» начнётся в начале 2017 года
10:56 Насри: «Севилья» вернула многих игроков на вершину, это идеальное место для меня
10:53 Защитник «Метца» Бишевац дисквалифицирован на шесть матчей за удар по лицу
10:51 Президент «Боки Хуниорс»: вероятность того, что Тевес останется, равна нулю
10:40 Олдридж: попытался бы вернуть Луиса Суареса в «Ливерпуль»
10:40 «Манчестер Юнайтед» планирует создать стоячий сектор на «Олд Траффорд»
10:10 Неймар: хочу в 2017 году выиграть с «Барселоной» все трофеи
10:07 В Калининграде к ЧМ-2018 остановки оформят в виде футбольных мячей
10:05 «Ювентус» может попытаться приобрести Ракитича, Крооса или Верратти
09:54 Срна может перейти в «Вест Хэм»
09:50 Мертенс: «Наполи» заслуживал набрать три очка в матче с «Фиорентиной»
09:50 «Бавария» заинтересована в услугах защитника «Хоффенхайма» Зюле
09:41 Роббен: если бы в матче с «РБ Лейпциг» получил травму, сошёл бы с ума
09:38 Спаллетти: мой контракт с «Ромой» не является проблемой
09:30 Бауса: не представляю Маскерано в роли центрального защитника
09:24 Вилья: Гвардиола – одно из лучших явлений в моей карьере
09:14 Эриксен: «Тоттенхэм» поборется за титул, это 100%
09:10 Форвард «Кайрата» Гоу: был бы счастлив играть за сборную Казахстана
09:00 В случае отставки Врбы «Анжи» возглавит Кучук
08:48 «Барселона» зимой может приобрести новых игроков
08:32 Фёллер: «Байер» во главе со Шмидтом может добиться успехов во втором круге
08:30 Джано: Каррера — сильнейший тактик! Кажется, над тактикой работает круглые сутки
08:29 Бауса: если бы состав сборной Аргентины определял Месси, я бы ушёл домой
08:23 Неймар: уверен, что Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»
08:00 «Валенсия», «Вильярреал», «Олимпиакос» и «Фрайбург» приглашали Джано
08:00 Каряка: думал, что отлично готов для «Бенфики», но Куман доказал обратное
07:48 Рангник раскритиковал игроков «РБ Лейпциг» после поражения от «Баварии»
07:20 Хёнесс считает, что почву из-под ног Мюллера выбил незабитый «Атлетико» пенальти
06:58 Брайант: Месси или Роналду? Если играешь в «тики-таку», то лучше иметь Месси
06:57 Хеккинг: неудачное выступление «Боруссии» М в первом круге стало для меня шансом
06:33 Наставник «Сельты» требует у руководства клуба усиления
06:32 Источник: скауты «Зенита» ведут переговоры с агентом защитника «Гремио» Жеромела
06:25 Симеоне: мне будет нелегко найти команду лучше «Атлетико»
04:36 Газзаев: 2016 год запомнится допинговыми скандалами и провокациями
04:22 Топрак перейдёт из «Байера» в дортмундскую «Боруссию» за € 12 млн
03:13 Карлос Тевес и Ванесса Мансилья поженились
02:52 Метшин: сделали всё, чтобы «Рубин» выстрелил в этом сезоне
02:42 15-летний форвард «Дженоа» повторил рекорд Серии А 79-летней давности
02:18 Эбуэ: однажды я решил покончить с собой, но меня спасла семья
01:48 «Эспаньол» по пенальти проиграл «Алькоркону» и вылетел из Кубка Испании
01:21 Азар — лидер АПЛ по количеству заработанных на себе фолов, Д. Коста — второй
00:57 «Атлетик», «Сельта» и «Алавес» вышли в 1/8 финала Кубка Испании
Все новости RSS
Какой клуб РФПЛ проявит наибольшую активность на зимнем трансферном рынке?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+