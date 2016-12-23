Насри: «Севилья» вернула многих игроков на вершину, это идеальное место для меня

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри доволен жизнью в «Севилье», где играет на правах аренды. Футболист отметил, что андалусцы позволили многим игрокам вернуться на вершину.
«Перед началом сезона мне нужны были перемены. Гвардиола хотел, чтобы я остался. Но в последнем сезоне у меня было много травм, поэтому я хотел что-то изменить. Если вы разбираетесь в футболе, то знаете, что немало футболистов, которые прошли через «Севилью», вернулись на вершину.
Я спрашивал у Хесуса Наваса, Давида Сильвы, Нолито — все отзывались положительно. Это идеальное место для меня», — цитирует Насри Goal.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» готов продать Насри в «Севилью».