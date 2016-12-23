Монтаж системы видеонаблюдения в «Лужниках» начнётся в начале 2017 года

В начале следующего года начнётся установка новейших современных систем видеонаблюдения на реконструируемом стадионе «Лужники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Всего на стадионе будет установлено более тысячи камер различного типа: как классических, так и специальных — мультифокальных видеокамер, предназначенных для покрытия больших пространств. Специалисты по безопасности, находящиеся в ситуационном центре, будут наблюдать за трансляцией с трибун и при необходимости реагировать на происходящее.
При необходимости запись с камеры можно будет просмотреть как общим планом, так и детализировать отдельные фрагменты. Всё это позволит обеспечить высочайший уровень безопасности на трибунах арены», — цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.