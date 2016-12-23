В «Челси» сообщили, что согласовали с «Шанхай СИПГ» условия перехода Оскара

Полузащитник «Челси» Оскар продолжит карьеру в «Шанхай СИПГ». Пресс-служба лондонского клуба сообщает, что представители обеих команд согласовали условия перехода 25-летнего футболиста. Финансовые детали не разглашаются.
Ожидается, что Оскар присоединится к новой команде в январе, сразу после открытия трансферного окна. Ранее сообщалось, что «Шанхай СИПГ» готов заплатить за бразильца € 70 млн.
Оскар защищал цвета «Челси» с 2012 года. За это время он принял участие в 203 матчах, забил 38 голов и отдал 37 результативных передач.