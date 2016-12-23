Защитник «Тосно» Дугалич: клуб однозначно готов к выходу в РФПЛ

Защитник «Тосно» Раде Дугалич выразил мнение, что его команда готова к выходу в Премьер-Лигу, а также рассказал, как ему живётся в России. «Тосно» после 24 туров занимает в таблице ФНЛ второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на пять очков.
«Кто из клубов готов составить конкуренцию „Тосно“ в борьбе за Премьер-Лигу? Я не слежу за другими командами и не готов ответить на этот вопрос. Чемпионат возобновится весной, и вся борьба ещё впереди. „Тосно“ однозначно готов к повышению в классе.
В России мне отлично живётся. Народ почти такой же, как и у нас в Сербии. Мы славяне, и этим всё сказано. Я сейчас со своей девушкой отдыхаю на Мальдивских островах. Новый год буду встречать с друзьями в горах Сербии», — цитирует Дугалича Onedivision.