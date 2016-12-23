Симеоне: в футболе самое трудное – быть конкурентоспособным в главной идее

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился своим видением футбола. Аргентинский специалист считает, что способность конкурировать с соперниками ценна лишь в долгосрочной перспективе.
«Наша способность искать и находить решения очень важна. В футболе самое трудное – быть конкурентоспособным в главной идее, жизнеспособным в том, что делаешь. Причём это не борьба на один-два года. Для больших побед всегда приходится соперничать с такими командами, как «Реал» и «Барселона». Очень сложно делать то, что делает наша команда», — цитирует Симеоне Marca.