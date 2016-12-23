Цорк: «Боруссия» Д набрала на 4-5 очков меньше, но не стоит впадать в панику

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк подвёл итоги выступления команды в первом круге чемпионата Германии. Цорк признал, что изначально руководство и тренерский штаб «Боруссии» надеялись на несколько иной результат.
«Мы признаём, что в Бундеслиге «Боруссия» набрала на 4-5 очков меньше, но не стоит впадать в панику. Я не вижу в этом абсолютно никаких оснований», — приводит слова Цорка Bild.
По итогам 16 туров Бундеслиги дортмундцы набрали 27 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице.