«Реал» может вернуть из «Айнтрахта» полузащитника Маскареля и продать его

Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность выкупа трансфера полузащитника Омара Маскареля, защищающего цвета «Айнтрахта», сообщает AS.
Испанский гранд летом продал Маскареля в немецкий клуб за € 1 млн, сохранив за собой право выкупить его трансфер за приблизительно € 4 млн. «Королевский клуб» намерен воспользоваться этим правом, однако не для того, чтобы Маскарель продолжил карьеру в стане «сливочных». Целью «Реала» в этом случае является маркетинг: в клубе уверены, что смогут продать Маскареля намного дороже.
По итогам 16 туров Бундеслиги Маскарель принял участие в 15 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.