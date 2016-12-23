Бадштубер может покинуть «Баварию» и перейти в «Гамбург»

Защитник мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер может покинуть свой нынешний клуб, сообщает интернет-портал Goal.
Согласно информации источника, не исключается, что игрок продолжит свою карьеру в «Гамбурге». Руководство ганзейского клуба намерено в зимнее трансферное окно усилить состав команды, и Бадштубер – один из футболистов, к которому проявляют интерес.
Контракт Бадштубера, которого в последние годы постоянно преследовали травмы, заканчивается летом 2017 года.
В нынешнем сезоне Бадштубер сыграл лишь в одном матче чемпионата Германии.