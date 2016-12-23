«Спартак» по-прежнему следит за хавбеком «Эстудиантеса» Аскасибарой

Московский «Спартак» по-прежнему следит за полузащитником «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибарой. Об этом сообщает footballscouting.it. Конкуренцию красно-белым готовы составить «Болонья» и «Бенфика», представители которых не против привезти 19-летнего футболиста в Европу.
В начале июня 2016 года появилась информация, что на Аскасибара претендует «Рубин», а «Эстудиантес» готов расстаться с футболистом не меньше чем за $ 7 млн.
Полузащитник принял участие в Олимпийских играх 2016 года в составе сборной Аргентины.