«Шахтёр» объявил об уходе Эдуардо

Нападающий Эдуардо да Силва покинул донецкий «Шахтёр». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт 33-летнего футболиста истекает 31 декабря 2016 года, и стороны не стали его продлевать.
Эдуардо да Силва перешёл в «Шахтёр» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года. В дебютном сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» восемь трофеев.
В общей сложности хорватский форвард провёл за «Шахтёр» 173 матча и забил 57 мячей. Он трижды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.
«Шахтёр» поблагодарил Эдуардо за годы, проведённые в команде, и за огромный вклад в достижения клуба, пожелав ему успехов, новых футбольных и жизненных побед.