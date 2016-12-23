В АПЛ не нашли доказательств проявлении педофилии со стороны сотрудника «Челси»

Руководство английской Премьер-лиги, расследовавшее дело о педофилии со стороны работника «Челси», не нашло никаких доказательств того, что лондонцы заплатили футболисту за молчание. Об этом информирует BT Sport.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «молодёжки», имя которого не раскрывается, стал жертвой сексуального домогательства со стороны Эдди Хита. Чтобы футболист молчал, в «Челси» три года назад решили заплатить игроку, его семье и юристам.
«После тщательного рассмотрения совет Премьер-лиги не нашёл признаков нарушения закона или внутренних правил клуба», — говорится в заявлении.