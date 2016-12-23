Тухель: Бартра пользуется нашим полным доверием

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель выступил в поддержку защитника команды Марка Бартры. Игрок пополнил ряды немецкого клуба перед стартом нынешнего сезона, защищая до этого цвета «Барселоны».
«Интенсивность тренировок в «Боруссии» и игра в Бундеслиге были непривычны для Бартры. В данный момент он проходит процесс, который требует времени. Также существует языковой барьер, но это нормально в контексте адаптации. Бартра – очень вдумчивый и интеллектуальный футболист. Иногда кажется, что у него слишком высокая мотивация и игрок чрезмерно напряжён, но Бартра всегда действует с лучшими намерениями. Поэтому он пользуется нашим полным доверием», — цитирует Тухеля официальный сайт немецкого клуба.