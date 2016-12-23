Витоло: «Атлетико» интересовался мной, однако я счастлив в «Севилье»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне был заинтересован в услугах полузащитника «Севильи» Витоло. Об этом сообщил сам футболист андалусского клуба.
«Атлетико» интересовался мной, однако я счастлив в «Севилье». Поэтому мне нет надобности думать о другом клубе. Для меня очевидно, что я в долгу перед «Севильей». В своё время я захотел продлить контракт и остаться здесь. Так что в данный момент ни о чём другом не думаю», — приводит слова Витоло Bernabeu Digital.
По итогам 16 туров чемпионата Испании Витоло принял участие во всех матчах, став автором трёх голов и двух голевых передач.