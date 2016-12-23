«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

23 декабря в Дохе, на стадионе «Аль-Садд», состоится матч Суперкубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Милан».
Ранее друг с другом команды встречались 169 раз. 61 матч завершился победой «Ювентуса», 59 раз команды сыграли вничью, и 49 раз сильнее оказывались футболисты «Милана».
Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре этого года и завершилась домашней победой «Милана» со счётом 1:0.