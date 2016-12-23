Плетикоса: «Спартак» в странах бывшего СССР — как «Реал» для Западной Европы

Бывший голкипер московского «Спартака» Стипе Плетикоса вспомнил о времени, проведённом в столичной команде. Хорват сравнил красно-белых с мадридским «Реалом».
«Спартак» — это топ-клуб. Мои лучшие годы пришлись на время, которое я провёл в этой команде. «Спартак» в бывших странах СССР — как «Реал» для Западной Европы. В «Спартаке» я провёл прекрасное время», — цитируют Плетикосу Sportske Novosti.
Стипе Плетикоса играл в «Спартаке» с 2007 по 2011 год. На его счету 81 матч за красно-белых и 100 пропущенных голов.