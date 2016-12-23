Агент: Витсель намерен отработать контракт с «Зенитом» и не стремится уйти

Футбольный агент Ален Гобле, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, сообщил, что его клиент намерен отработать контракт, который истекает летом 2017 года, и не стремится покинуть команду.
«Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает. Сам Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона, в конечном счёте он может покинуть клуб после сезона. Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за «Зенит». Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из «Зенита», — цитирует агента «Р-Спорт».
В услугах Акселя Витселя заинтересован «Ювентус», но переговоры зашли в тупик. Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена бесплатно заполучить бельгийского футболиста.