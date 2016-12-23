Конте: в начале сезона никто не прогнозировал, что «Челси» будет лидером в АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте готов ощущать давление, но оставаться на первом месте в английской Премьер-лиге. Итальянец отметил, что перед началом сезона-2016/17 в лидерство «Челси» мало кто верил.
«Я не поверю тому, кто скажет, что важнее оставаться позади лидера, чтобы не испытывать давление. Нет, я предпочитаю ощущать давление и оставаться на первом месте. Мы добились этой позиции, и сейчас важно продолжать её удерживать. Это будет непросто.
«Открыть газету и увидеть там, что к Рождеству твоя команда лидирует в АПЛ, — просто фантастика. Если бы меня спросили об этом раньше, должен признать, мне сложно было бы поверить, что к Рождеству мы окажемся на первом месте в АПЛ, но игроки заслуживают этого.
В начале сезона никто не прогнозировал, что «Челси» будет лидировать в АПЛ. Это было по многим причинам — потому что состав был таким же, как и в прошлом сезоне, и мы не провели выдающуюся трансферную кампанию. Но с клубом и игроками мы нашли правильный баланс, чтобы постараться изменить мнение людей и завоевать хорошую позицию», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
После 17 туров «Челси» занимает первое место и опережает идущий вторым «Ливерпуль» на шесть очков.