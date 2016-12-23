Председатель совета директоров «Кристал Пэлас»: игроки бились за Пардью

Председатель совета директоров «Кристал Пэлас» Стив Пэриш прокомментировал увольнение Алана Пардью с поста главного тренера команды. Пардью работал с «Кристал Пэлас» в январе 2015 года.
«Мы решили, что клуб должен демонстрировать более открытый футбол. Но, к сожалению, этого не случилось. Нельзя списать, что это чья-то конкретная ошибка. Игроки бились за Алана, атмосфера была в порядке. Но нам нужны перемены. Мы говорили об этом с некоторыми людьми, чтобы убедиться в правильности принятого решения. Все были согласны», — цитирует Пэриша BBC.
В последних 11 матчах английской Премьер-лиги под руководством 55-летнего специалиста «орлы» одержали лишь одну победу и в таблице располагаются на 17-й строчке.