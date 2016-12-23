Венгер вступился за Озила, которого раскритиковали фанаты

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поддержал полузащитника Месута Озила, которого после матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2) раскритиковали некоторые фанаты, посчитавшие, что футболист не полностью отдавался игре.
«Я не обращаю внимания на критику. Люди анализируют игру, у них есть своё мнение, это нормально. Мы должны делать выводы, и футболисты реагируют на критику. Я не предоставляю Озилу свободу действия на поле.
Когда у команды нет мяча, он делают ту же работу, что и все. Месут – это тот игрок, который работает на поле куда усерднее, чем люди могут подумать, поэтому спады в игре неизбежны. Но он хорошо делает свою работу», — цитирует Венгера Sky Sports.
В нынешнем сезоне Месут Озил принял участие в 16 матчах АПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативных паса.