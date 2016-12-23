Джака: жёлтые и красные карточки? Не вижу в этом проблемы, это то, как я играю

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не видит проблемы в том, что действует на поле довольно жёстко. В нынешнем сезоне АПЛ швейцарец получил 2 жёлтые и 1 красную карточку в 14 матчах и 8 раз удалялся с поля с 2014 года.
«Я не собираюсь меняться ради кого-то. Я тот, кто я есть, люди либо принимают меня, либо нет. У меня свои сильные стороны, есть слабые, которые я могу улучшить. Мне 24 года, и я продолжаю совершенствоваться.
Да, я заработал много жёлтых карточек, несколько красных. Но я не вижу в этом никакой проблемы. Я так играю. Если бы я играл иначе, то не находился бы там, где нахожусь. Так что я не думаю, что жёлтые или красные карточки — это проблема», — цитирует Джаку Sky Sports.