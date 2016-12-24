Аллегри: я до сих пор очень зол, «Ювентус» должен играть по-другому

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Милана» (1:1, 3:4 по пенальти) в матче за Суперкубок Италии.
«Я до сих пор очень зол на то, что случилось, потому что в финале важно, что вы делаете на поле. Каждый, кто выходит на замену, должен попасть в игру и хорошо читать её. Это правда, мы сыграли уже 27 матчей с начала сезона, но нам нужно играть по-другому, с большим упором на защиту. Я имею в виду, что обороняться надо как единое целое, а не оставлять всё защитникам, которые, кстати, сыграли сегодня очень хорошо», — цитирует Аллегри Football Italia.