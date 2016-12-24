Конте: многие тренеры разочарованы тем, что в Англии нет перерыва на зиму

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что отсутствие зимнего перерыва в чемпионате Англии у многих тренеров вызывает недовольство и негативно сказывается на национальных сборных.
«Слышал о ситуации в Англии, и знаю, что многие тренеры разочарованы тем, что нет перерыва на зиму, особенно в сборной. Помню, Фабио Капелло всегда говорил, что отсутствие перерыва на зиму плохо отражается на сборной. Тут трудно что-то ответить, но в этот период играть очень тяжело, однако это и замечательно одновременно.
Мои жена и дочь приехали, чтобы подготовиться к празднованию Рождества дома с моими братьями и родителями. Это новый опыт для меня и моей семьи, что я буду работать в Рождество и даже проводить матч. Думаю, это может стать замечательным опытом, и надеюсь, так и будет. Для нас это странно, потому что мы привыкли, что в это время мы все отдыхаем. Иногда мы ездили в Лечче, иногда оставались в Турине. Однажды летали в Дубай. Рождество надо праздновать с семьёй, это самое важное. Не важно, где вы, главное — вместе», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».